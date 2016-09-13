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إصابة 6 أشخاص فى انقلاب سيارة بطريق «الخارجة – الوادى الجديد‎»

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إصابة 6 أشخاص فى انقلاب سيارة بطريق «الخارجة – الوادى الجديد‎» إصابة 6 أشخاص فى انقلاب سيارة بطريق «الخارجة – الوادى الجديد‎»

انقلاب سيارة بطريقة الخارجة

مراسل «ONA»

أصيب 6 أشخاص، اليوم الثلاثاء، في انقلاب سيارة بطريق «الخارجة – الوادي الجديد».

وتلقى اللواء عصام بدير، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا من إدارة النجدة يفيد وصول 6 أشخاص مصابين في حادث مروري إلى مستشفى الخارجة العام، فى انقلاب سيارة ملاكي، بمنطقة الكيلو 70 بالقرب من قرية الزيات بطريق «الخارجة – الداخلة»، أسفر عن إصابة كل من :”محمد ابراهيم حمودة 35 سنة، وإسماعيل ابراهيم حمودة (30 سنة)، وعبير عادل إبراهيم (30 سنة)، ومازن محمد إبراهيم 9 سنوات، ويوسف محمد إبراهيم (11 سنة)، وسيف محمد إبراهيم (6 سنوات) بجروح قطعية وكدمات متفرقة بالجسم وحالتهم مستقرة، وجميعهم من أبناء مركز بلاط.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام لتلقي العلاج، وجار تحرير محضر بالحادث، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

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