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واشنطن ترفع عقوباتها ضد شركة روسية مصدرة للأسلحة

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واشنطن ترفع عقوباتها ضد شركة روسية مصدرة للأسلحة واشنطن ترفع عقوباتها ضد شركة روسية مصدرة للأسلحة

أسلحة روسية – ارشيفية

أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن واشنطن اضطرت لرفع عقوباتها المفروضة ضد شركة “روس أوبورون إكسبورت” المصدرة للأسلحة جزئيًا، بغية تسهيل توريد الطائرات الروسية لأفغانستان.

وقال زمير كابولوف، مبعوث الرئيس الروسي إلى أفغانستان ومدير قسم آسيا الثاني، في وزارة الخارجية الروسية في تصريحات لوكالة “نوفوستي” : “لا شيء منع الولايات المتحدة من رفع جزء من عقوباتها ضد “روس أوبورون إكسبورت” فيما يخص توريد المروحيات إلى أفغانستان وصيانتها. إنهم دفعوا بأنفسهم إلى طريق مسدود واضطروا لرفع العقوبات”.

وكشف الدبلوماسي أن الأمريكيين رفعوا العقوبات فيما يخض توريد قطع الغيار للمروحيات أيضا.

وشدد قائلا: “لن تكون هناك أي صيانة للمروحيات بدون رفع العقوبات”.

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