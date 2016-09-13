وزير الصناعة يتابع أداء الجهات المعنية بالمواصفات والجودة والاعتماد

تلقى المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، 3 تقارير مفصلة حول مؤشرات أداء كل من:” الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك)، والمعهد القومي للجودة” خلال شهر أغسطس الماضي.

وأوضح قابيل – وفقًا للبيان الصادر اليوم الثلاثاء – أن الوزارة تتابع شهريًا مراحل تنفيذ خطة الارتقاء بمنظومة الجودة المصرية، لتعظيم دور الجهات التابعة والمعنية بالمواصفات والرقابة على الجودة ومعامل الاختبار بهدف الارتقاء بجودة المنتجات المصرية والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك، لافتًا إلى أنه في ظل انفتاح الأسواق فلم يعد هناك مكان سوى للمنتج الجيد، حيث أصبح هناك منافسة شرسة للحصول على رضاء المستهلكين سواء في السوق المحلي أو الخارجي.

كما أوضح المهندس هاني الدسوقي، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد (إيجاك)، أن المجلس قام خلال الشهر الماضي بمراجعة أنظمة الجودة لـ 5 معامل اختبار، معملين معايرة، معمل تحاليل طبية، وجهتين خاصتين بمنح الشهادات، كما قام بإجراء زيارات تقييم لـ 12 معمل اختبار، 5 معمل معايرة، معمل تحاليل طبية، 3 جهات تفتيش، 3 جهات منح شهادات، إلى جانب منح وتجديد وتمديد الاعتماد لـ 7 معامل اختبار، 4 معامل معايرة، 3 معمل تحاليل طبية، جهة تفتيش، وجهتين خاصتين بمنح الشهادات.

ونظم المجلس الاجتماعات نصف السنوية للجهاز العربي للاعتماد (آراك) في نهاية أغسطس الماضي.

وأكد الدكتور محمد عبد المطلب عتمان، رئيس هيئة المواصفات والجودة، أن الهيئة قامت بإجراء تفتيش دوري على علامة الجودة لـ 75 شركة، كما قامت بمطابقة معايير الجودة لعدد 14 شركة تقدمت للحصول على علامة الجودة، إلى جانب تجديد علامة الجودة لـ 12 شركة، وتسجيل 368 شهادة دولية بالهيئة لنظم الجودة، فضلًا عن إجراء 12 زيارة لشركات حاصلة على علامة حلال، لافتًا إلى أنه تم إعداد 213 مشروع مواصفة جاهزة للاعتماد.

وأوضح عتمان – حول أهم الأنشطة التي قام بتنفيذها المعهد القومي للجودة خلال أغسطس الماضي – أن المعهد قام بتنفيذ دبلوم لإدارة الجودة بهدف تنمية الأفراد وتحسين تطبيقات الجودة، إلى جانب القيام بمراجعة وتقييم وإصدار الشهادات الخاصة بصلاحية شركتين من الشركات العاملة في تقديم خدمات التدريب والتأهيل بما يسهم في تحسين التطبيقات الخاصة بنظم الجودة داخل القطاع الصناعي والخدمي.