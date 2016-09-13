سقوط 35 عاطلا بحوزتهم أسلحة نارية وحشيش وبانجو وأقراص مخدرة بالقليوبية

تمكنت أجهزة أمن القليوبية، من ضبط 35 شخصا بحوزتهم بندقية آلية، و500 جرام بانجو، و350 جرام حشيش وأقراص مخدرة فى بالقليوبية.

نفذ اللواء مجدى عبد العال مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية، واللواء الدكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية، حملة مكبرة فى مراكز وأقسام محافظة القليوبية، شارك فيها ضباط مكافحة المخدرات والأسلحة والذخيرة، وضباط وأفراد مباحث الأقسام ومراكز الشرطة، وذلك لضبط العناصر الخارجة على القانون والإجرامية، وتجار المواد المخدرة، فى جميع مراكز ومدن المحافظة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 35 عاطلا من المسجلين والخارجين عن القانون، بحوزتهم بندقية آلية و500 جرام بانجو و350 جرام حشيش و2960 قرصا مخدرا، و50 جرام هيروين، وتم تحرير محاضر للمتهمين، وإحالتهم للنيابة التى تولت التحقيق.