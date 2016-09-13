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برلماني : مشروع قانون خاص بإدارة الطرق السريعة في دور الانعقاد الثاني

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برلماني : مشروع قانون خاص بإدارة الطرق السريعة في دور الانعقاد الثاني برلماني : مشروع قانون خاص بإدارة الطرق السريعة في دور الانعقاد الثاني

النائب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازي – أرشيفية

قال النائب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازي، إنه سيتقدم بمشروع قانون خاص بإدارة الطرق السريعة في بداية دور الانعقاد الثاني للبرلمان بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والجهات الشُرطية، لأن هناك افتقار لمراقبة هذه الطرق في الوقت الحالي من خلال نقص أجهزة المراقبة الإلكترونية على هذه الطرق لضبط المخالفين.
> وأكد حجازي – وفقًا لبيان صدر اليوم الثلاثاء – أن هناك – أيضًا – في الفترة الحالية تقصير في تطبيق القانون الحالي، وفرض الرقابة الصارمة على سائقي الميكروباصات، الناقلات، والتريلات على الطرق السريعة، مما يعرض حياة المواطنين بصفةٍ يومية للخطر.

أشار النائب، إلى أن هناك تزايد في عدد حالات الحوادث على الطرق السريعة، نتيجة لعدم الرقابة وغياب تفعيل القانون بصفةٍ صارمة على هذه الفئة من السائقين على الطرق السريعة.

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