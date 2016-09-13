ضبط 85 ألف قطعة ألعاب نارية قبل ترويجها فى الأسواق خلال العيد بأسيوط

تمكن ضباط مديرية أمن أسيوط، من ضبط 85 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأنواع محظور تداولها قبل ترويجها بالأسواق بحوزة 3 أشخاص فى أسيوط.

تلقى اللواء عاطف قليعى مدير أمن أسيوط، إخطارا يفيد بتمكن قوات الأمن من ضبط “ش. ر. م” فلاح، مقيم بندر ساحل سليم وبحوزته 2500 صاروخ ألعاب نارية بقصد الاتجار.

كما تم ضبط فرش ألعاب نارية ناحية القسرية دائرة قسم أول ملك كلاً من “ط. ي. ث”، و”م. ى. ث” أصحاب محل خردوات ولعب أطفال مقيمان شارع سعد زغلول دائرة قسم أول أسيوط وفرا هاربين حال مشاهدة القوات، ويحتوى الفرش على 83262 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأنواع والأحجام والألوان، بقصد الاتجار.

تم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة، وجارى استكمال كافة الإجراءات القانوية اللازمة حيال المتهمين.