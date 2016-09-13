السيطرة على تلوث زيتي برأس غارب

تلقت الإدارة العامة لحماية الشواطئ، اليوم الثلاثاء، بلاغًا من الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالغردقة، حيث أفاد بوجود تلوث زيتي بشاطئ ضي القمر برأس غارب – البحر الأحمر.

وتم – وفقًا للبيان الصادر اليوم الثلاثاء – تشكيل لجنة من فرع جهاز شئون البيئة بالغردقة ومحميات البحر الأحمر، بالتنسيق مع الإدارة العامة لحماية الشواطئ بالغردقة، للمعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث تبين للجنة وجود تلوث زيتي عبارة عن زيت خام بشاطئ ضي القمر تبلغ مساحته حوالي ١كم x ٣-٤م، ولا يوجد تلوث بالبحر.

كما تم أخذ عينات من التلوث لإرسالها لفرع السويس لتحليلها ومطابقتها بالمصادر المحتملة بالمنطقة من خلال جهاز بصمة الزيت للتعرف على مصدر التلوث، فيما تم التنسيق مع الهيئة العامة للبترول فور حدوث التلوث، حيث قامت بتكليف الشركة العامة للبترول للبدء في أعمال إزالة التلوث من الشواطئ.

ونفذت الشركة العامة كافة أعمال الإزالة المطلوبة للبقعة، وجاري نهو العمل والتأكد من نظافة الشاطئ، وذلك بحضور مهندس إدارة حماية الشواطئ بالغردقة وجهاز شئون البيئة، فيما قامت الهيئة العامة للبترول، بإبلاغ الشركات العاملة بالمنطقة لمراجعة التسهيلات الخاصة بها وعمل مسح للمنطقة للتأكد من عدم وجود تلوث بالبحر، وجاري متابعة الموقف حتى الانتهاء من إزالة التلوث، تحديد المتسبب، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

يذكر أن التلوث الواقع رغم صغر حجمه إلا أن هذه المنطقة، ونظرًا لوقوعها في نطاق أعمال وأنشطة استخراج البترول، فإنها لا تستخدم في أنشطة سياحية أو ترفيهية.