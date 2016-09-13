رئيس ستوك سيتي: تم تحطيمنا أمام توتنام.. ولكني أثق في هيوز

قال رئيس نادي ستوك سيتي بيتر كوتس إن فريقه تم تحطيمه على يد توتنام في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي عندما خسر الفريق 4-0.

ستوك – الذي يلعب له رمضان صبحي - لم يحصد سوى نقطة وحيدة بعد 4 جولات من الدوري الإنجليزي ليظل في المركز الأخير في المسابقة.

وتلقى ستوك سيتي 4 أهداف في 5 من أخر 10 مباريات خاضها الفريق.

وقال كوتس في تصريحات لجريدة "ستوك سينتينل": "كنا جيدين لمدة 40 دقيقة أمام توتنام ولكن تلقينا هدف وتحطمنا، كنا ضعفاء جدا وكان مستوانا سيء".

وأضاف "في بقية المباريات لم نقدم أي أداء جيد".

وواصل "لم نسجل أهداف وفي نفس الوقت نتلقاها، عندما نتأخر في النتيجة لا نعود ونتعادل".

وأتم "أنا متأكد أن مارك هيوز – مدرب الفريق – سيستطيع إصلاح كل شيء".