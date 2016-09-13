أخبار عاجلة

وزير النقل: تخفيض سعر تذكرة المترو لذوي الاحتياجات الخاصة إلى 50 قرشا -
بالصور.. إقبال ضعيف من الناخبين على التصويت في دائرة "السادات" بالمنوفية -
محافظ جنوب سيناء يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيستين -
وزير النقل: تخفيض سعر تذكرة المترو لذوي الاحتياجات الخاصة إلى 50 قرش -
الأخبار - فارس الخالدي لـdmc : مفاوضات جنيف لا يمكن إستبدالها فى حل الأزمة السورية -
الجبلاية تتفق تأجيل حسم اسم المدير الفني لمنتخب مواليد 2001 -
الأهلي يسعى لمواصلة الصحوة أمام زعيم الثغر -
تأجيل مباراة الزمالك ومصر المقاصة إلى أجل غير مسمى -
الأخبار - وزراء خارجية السبع دول الكبرى يطالبون يوقف الدعم الروسي للحكومة السورية -
وداعًا للسيارات الصغيرة.. الإصدارات الضخمة تسيطر على معرض نيويورك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

رئيس ستوك سيتي: تم تحطيمنا أمام توتنام.. ولكني أثق في هيوز

Google+ Print
رئيس ستوك سيتي: تم تحطيمنا أمام توتنام.. ولكني أثق في هيوز رئيس ستوك سيتي: تم تحطيمنا أمام توتنام.. ولكني أثق في هيوز

قال رئيس نادي ستوك سيتي بيتر كوتس إن فريقه تم تحطيمه على يد توتنام في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي عندما خسر الفريق 4-0.

ستوك – الذي يلعب له رمضان صبحي - لم يحصد سوى نقطة وحيدة بعد 4 جولات من الدوري الإنجليزي ليظل في المركز الأخير في المسابقة.

وتلقى ستوك سيتي 4 أهداف في 5 من أخر 10 مباريات خاضها الفريق.

وقال كوتس في تصريحات لجريدة "ستوك سينتينل": "كنا جيدين لمدة 40 دقيقة أمام توتنام ولكن تلقينا هدف وتحطمنا، كنا ضعفاء جدا وكان مستوانا سيء".

وأضاف "في بقية المباريات لم نقدم أي أداء جيد".

وواصل "لم نسجل أهداف وفي نفس الوقت نتلقاها، عندما نتأخر في النتيجة لا نعود ونتعادل".

وأتم "أنا متأكد أن مارك هيوز – مدرب الفريق – سيستطيع إصلاح كل شيء".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع