داير يمدد عقده مع توتنام لـ2021

جدد إريك داير لاعب توتنام عقده مع الفريق ليستمر مع ديوك لندن حتى عام 2021.

وانضم داير لتوتنام في عام 2014 من سبورتنج لشبونة، وسجل في أول مباراة له مع الفريق حين فاز توتنام على وست هام 1-0.

وفي المجمل، لعب داير 87 مباراة مع توتنام سجل فيهم 6 أهداف.

كما لعب 11 مباراة مع منتخب إنجلترا سجل فيهم هدفين.

وقال داير لموقع ناديه الرسمي: "هناك عديد من الأسباب تجعلني أريد أن يرتبط مستقبلي بتوتنام".

وأضاف "لدينا عدد من اللاعبين الشباب الرائعين، وسيكون لدينا ملعب جديد وكذلك مدرب رائع مثل ماوريسيو بوتشيتينو، سنستمر في التطور".