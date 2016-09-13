وزير الإسكان: مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موافقة مجلس الوزراء – من حيث المبدأ – على مشروع قانون بتنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، المُقدم من الوزارة.

وأوضج “مدبولي” – وفقًا للبيان الصادر اليوم الثلاثاء – أن المشروع يتكون من قانون إصدار يشتمل على 4 مواد، وقانون موضوعي يحتوي على 58 مادة موزعة على سبعة أبواب :” الباب الأول تعريفات، الثاني يتناول أحكامًا عامة، الثالث يُنظم جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، الرابع يُحدد أحكام التراخيص، الخامس يتضمن الأحكام الخاصة بمقدمي خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، السادس خاص بالعقوبات، والسابع يتناول أحكامًا ختامية”.

وقال مدبولي – حول أبرز الأحكام التي يتضمنها مشروع القانون – إن المشروع يتضمن :” اختصاص جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي بمنح التراخيص الخاصة بتقديم أي من خدمات مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحي، التأكد من التزام المُرخص لهم بهذه التراخيص، مراجعة واعتماد نماذج العقود والاتفاقات التي تُنظم العلاقة بين مقدمي ومتلقي الخدمة، ووضع القواعد والإجراءات المتعلقة بحماية المنافسة، منع الممارسات الاحتكارية بين المُرخص لهم والمتعلقة بحماية متلقي الخدمة “.

كما يتضمن “التزام مقدمي خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمواصفات والمعايير التي يجب توافرها في المياه الصالحة للشرب، وبالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات الناتجة عن تنقية مياه الشرب في المجاري المائية، أو الناتجة عن معالجة الصرف الصحي في المواقع المرخص بها، ويوضع نظام فعال لتلقي الشكاوى والرد عليها، مع الالتزام بعدم استخدام التقنيات الحديثة التي لم يسبق تطبيقها ودراستها محليًا في أعمال تنقية مياه الشرب أو معالجة الصرف الصحي، إلا بعد اعتمادها من الجهات المختصة، بالإضافة إلى أن عقد تقديم أي من خدمات مياه الشرب والصرف الصحي يُحدد الحقوق والواجبات الخاصة بكل من متلقي ومقدم الخدمة، وأن يوفر مقدم الخدمة نسخًا من نماذج عقود الخدمات، وأن يقوم بإعلان متلقي الخدمة بانقطاعها نتيجة إجراءات الصيانة قبل حدوثها بوقتٍ كاف”.

وأضاف وزير الإسكان : “يتضمن مشروع القانون – أيضًا – التزام ملاك العقارات أو اتحاد الشاغلين بأن يقوموا بعمل الخزانات والطلمبات اللازمة لتوفير المياه للأدوار العُليا التي يتجاوز ارتفاعها 15 مترًا فوق سطح الأرض، حظر التعدي على مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، أو عمل توصيلات على شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، أو صرف أي من نواتج أو مخلفات غير تلك الخاصة بالصرف الصحي على شبكات الصرف الصحي إلا بموافقة مسبقة من مقدمي الخدمة، أو الترويج بمعلومات غير صحيحة عن حالة مياه الشرب، أو استخدام مياه الشرب في الأغراض غير المخصصة لها، وتقرير عقوبات جنائية عند مخالفة ذلك، إضافةً إلى إنشاء لجنة أو أكثر بالجهاز برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة، لتسوية المنازعات الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون، من أجل العدالة الناجزة، وذلك تشجيعًا للاستثمار في مجال قطاع مياه الشرب والصرف الصحي”.