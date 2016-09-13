أخبار عاجلة

وزير النقل: تخفيض سعر تذكرة المترو لذوي الاحتياجات الخاصة إلى 50 قرشا -
بالصور.. إقبال ضعيف من الناخبين على التصويت في دائرة "السادات" بالمنوفية -
محافظ جنوب سيناء يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيستين -
وزير النقل: تخفيض سعر تذكرة المترو لذوي الاحتياجات الخاصة إلى 50 قرش -
الأخبار - فارس الخالدي لـdmc : مفاوضات جنيف لا يمكن إستبدالها فى حل الأزمة السورية -
الجبلاية تتفق تأجيل حسم اسم المدير الفني لمنتخب مواليد 2001 -
الأهلي يسعى لمواصلة الصحوة أمام زعيم الثغر -
تأجيل مباراة الزمالك ومصر المقاصة إلى أجل غير مسمى -
الأخبار - وزراء خارجية السبع دول الكبرى يطالبون يوقف الدعم الروسي للحكومة السورية -
وداعًا للسيارات الصغيرة.. الإصدارات الضخمة تسيطر على معرض نيويورك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

تركيا تطلب من أمريكا رسميًا إلقاء القبض على جولن

Google+ Print
تركيا تطلب من أمريكا رسميًا إلقاء القبض على جولن تركيا تطلب من أمريكا رسميًا إلقاء القبض على جولن

فتح الله جولن

قالت قناة “إن.تي.في” التلفزيونية التركية، اليوم الثلاثاء إن تركيا قدمت طلبًا رسميًا إلى الولايات المتحدة، لإلقاء القبض على رجل الدين فتح الله كولن المقيم في أراضيها بتهم تدبير محاولة الانقلاب العسكري التي وقعت في تركيا في 15 يوليو.

وتتهم أنقرة الحركة الدينية التي يقودها كولن بالتخطيط للمحاولة الفاشلة، التي قاد خلالها جنود مارقون طائرات حربية ودبابات وقصفوا مبنى البرلمان واستولوا على أكثر من جسر في البلاد سعيا للاستيلاء على الحكم.

وناقش الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، تسليم كولن مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما، على هامش قمة مجموعة العشرين التي عقدت في الصين هذا الشهر، وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية في ذلك الوقت إن أوباما أبلغ إردوغان، بأن أمر تسليم رجل الدين التركي سيكون قرارًا قانونيًا وليس قرارًا سياسيًا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا