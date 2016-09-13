تركيا تطلب من أمريكا رسميًا إلقاء القبض على جولن

قالت قناة “إن.تي.في” التلفزيونية التركية، اليوم الثلاثاء إن تركيا قدمت طلبًا رسميًا إلى الولايات المتحدة، لإلقاء القبض على رجل الدين فتح الله كولن المقيم في أراضيها بتهم تدبير محاولة الانقلاب العسكري التي وقعت في تركيا في 15 يوليو.

وتتهم أنقرة الحركة الدينية التي يقودها كولن بالتخطيط للمحاولة الفاشلة، التي قاد خلالها جنود مارقون طائرات حربية ودبابات وقصفوا مبنى البرلمان واستولوا على أكثر من جسر في البلاد سعيا للاستيلاء على الحكم.

وناقش الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، تسليم كولن مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما، على هامش قمة مجموعة العشرين التي عقدت في الصين هذا الشهر، وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية في ذلك الوقت إن أوباما أبلغ إردوغان، بأن أمر تسليم رجل الدين التركي سيكون قرارًا قانونيًا وليس قرارًا سياسيًا.