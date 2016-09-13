ضبط ٤٤ قضية تموينية خلال حملة مكبرة على الأسواق بأسيوط

تمكنت مديرية أمن أسيوط من ضبط ٤٤ قضية تموينية، وذلك فى إطار خطتها لضبط أسعار السلع التموينية الأساسية وضبط القائمين بإدارة المنشآت التجارية بدون ترخيص والسلع الغذائية المنتهية الصلاحية.

كان اللواء عاطف قليعى مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا يفيد تمكن ضباط مباحث التموين بالاشتراك مع مديريتى التموين والطب البيطرى من ضبط ٤٤ قضية تموينية، تنوعت بيانها ما بين ضبط كميات كبيرة من الدقيق المدعم دون وجه حق وبغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء واحتكار عدد من التجار للسجائر والامتناع عن بيعها، وضبط كميات من اللحوم بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وكميات كبيرة من الألعاب النارية مختلفة الأنواع، وضبط مدير مسئول لمستودع بوتاجاز لتصرفه فى كميات كبيرة من أسطوانات البوتاجاز بغرض بيعها بالسوق السوداء، وضبط كميات من الدقيق البلدى استخراج 82% قبل بيعه بالسوق السوداء .