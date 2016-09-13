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تشريعية الوفد: الرئيس نفذ مبادئ حقوق الإنسان بالعفو عن 700 سجين

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تشريعية الوفد: الرئيس نفذ مبادئ حقوق الإنسان بالعفو عن 700 سجين تشريعية الوفد: الرئيس نفذ مبادئ حقوق الإنسان بالعفو عن 700 سجين

الرئيس-عبدالفتاح-

قال المستشار حسين خليل رئيس اللجنة التشريعية لحزب الوفد ، إنَّ إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي عفو رئاسى عن 700 من المحبوسين من بينهم شباب على ذمة قضايا متنوعة بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك؛ بأنه جاء استنادًا على مبادئ حقوق الإنسان بأنه يعبر عن مدى شعور الرئيس بالمواطن الضعيف، مؤكدًا أنها هدية رائعة لذويهم من الرئيس فى العيد.

وأضاف رئيس تشريعية الوفد فى بيانٍ له، الثلاثاء، “نتوقع المزيد من القرارت بالإفراج عن الشباب المحتجز، والذين لم تلوث أيديهم بدماء المصريين، ولم يشاركوا فى تخريب مؤسسات الدولة وممتلكات المواطنين”.

وتابع:” أننا نطمع فى مشاعر الأبوة لدى الرئيس السيسى نحو أبنائه الشباب”، مطالبا أن يكون المعيار فى قرار العفو عن الشباب هو ألا يكونوا متورطين فى تحريض على الإرهاب والعنف ضد قوات الشرطة والجيش.

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