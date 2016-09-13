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الجيش السورى يؤكد إسقاط طائرتين تابعتين لجيش الاحتلال.. وتل أبيب تنفى

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الجيش السورى يؤكد إسقاط طائرتين تابعتين لجيش الاحتلال.. وتل أبيب تنفى الجيش السورى يؤكد إسقاط طائرتين تابعتين لجيش الاحتلال.. وتل أبيب تنفى

>بيروت (رويترز)

نقلت وسائل إعلام رسمية عن الجيش السورى قوله اليوم الثلاثاء أنه أسقط طائرة حربية إسرائيلية وطائرة بلا طيار فى سوريا بعد هجوم إسرائيل على موقع للجيش فى جنوب سوريا.

وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء أن الطائرة هاجمت موقعا للجيش الساعة الواحدة صباحا بالتوقيت لمحلى اليوم الثلاثاء فى ريف القنيطرة الجنوبى مضيفة أنه جرى بعد ذلك إسقاطها بالإضافة إلى طائرة بلا طيار.

وتابعت "أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة فى بيان لها أن طيران العدو الإسرائيلى قام عند الساعة الواحدة صباح يوم 13-9-2016 بالاعتداء على أحد مواقعنا العسكرية بريف القنيطرة فتصدت وسائط دفاعنا الجوى وأسقطت له طائرة حربية جنوب غرب القنيطرة وطائرة استطلاع غرب سعسع."

وعلى الصعيد الآخر، نفى الجيش الإسرائيلى إسقاط أى من طائراته فى سوريا، لافتا إلى أن صاروخين أطلقا عليهما خلال ضربة جوية دون إصابتهما.


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