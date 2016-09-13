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مطار شرم الشيخ يستقبل 4530 سائحا على متن 42 رحلة دولية

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مطار شرم الشيخ يستقبل 4530 سائحا على متن 42 رحلة دولية مطار شرم الشيخ يستقبل 4530 سائحا على متن 42 رحلة دولية

>جنوب سيناء – فايزة مرسال

استقبل مطار شرم الشيخ الدولى اليوم الثلاثاء، 42 رحلة دولية على متنها 4530 سائحا من مختلف الجنسيات العربية والأجانب، وغادر المطار 2488 سائحًا من مختلف الجنسيات العربية والمصرية.

 

أكد العميد عصام خضر مدير إدارة العمليات والأزمات بمحافظة جنوب سيناء، أن نسبة الإشغالات بشرم الشيخ 28% والمحافظة 27%، مضيفا أن مطار شرم الشيخ الدولى استقبل اليوم 21 رحلة طيران دولية على متنها 2950 سائحًا من مختلف الجنسيات، و21 رحلة داخلية على متنها 1580سائحًا مصريًا، بإجمالى 4530سائحًا، وغادر مطار شرم الشيخ 2488سائحًا من مختلف الجنسيات العربية والمصرية.

 
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