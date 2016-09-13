قطر تعلن مقتل 3 من جنودها فى اليمن

أعلنت قطر مقتل 3 من جنودها المنتشرين، ضمن قوات التحالف العربى بقيادة السعودية فى اليمن.

وقالت القوات المسلحة القطرية – في بيان نقلته وكالة الأنباء القطرية – أن الجنود الثلاثة “استشهدوا الاثنين” فى أول أيام عيد الاضحى دون إعطاء أي تفاصيل حول الملابسات التى أدت إلى مقتلهم.

وهذه أكبر حصيلة تسجل فى صفوف العسكريين القطريين فى اليمن منذ بدء عمليات التحالف العربي فى مارس 2015، دعمًا لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، فى مواجهة المتمردين الحوثيين وحلفائهم من الموالين للرئيس السابق على عبدالله صالح.

وأعلنت قطر مقتل أول عسكرى بين صفوفها بعد شهرين على نشرها الفى عنصر فى اليمن، وكانت المشاركة القطرية تقتصر حتى ذلك التاريخ على المساهمة فى الحملة الجوية ضد المتمردين الحوثيين وحلفائهم.