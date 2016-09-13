حريق هائل يلتهم مركزًا تجاريًا غربي باريس

اندلع حريق هائل يرجح أنه متعمد بمركز تجاري ببلدة «ليمي» غربى باريس والتهمت النيران 12 من إجمالي 15 متجرًا بالمركز، حسبما ذكر اليوم مصدر أمني فرنسي.

ويعُد هذا الحريق الذى نشب الليلة الماضية هو الرابع الذى يتعرض له المركز التجاري فى خلال تسعة أشهر، حيث وقع الأخير فى الصيف الماضى.

وعلى جانب أخر، أضرم مجهولون النار بحضانة أطفال فى منطقة “دروم” بجنوب شرق فرنسا وتعرضت قوات الاطفاء والشرطة للرشق، بعد أن توجهت إلى موقع الحادث من قبل نحو 50 شخصًا الأمر الذى دفع قوات الامن إلى الرد بإطلاق أعيرة مطاطية.

وأفاد مصدر محلي بأن الحضانة مغلقة منذ عدة أشهر وبأنه من المقرر تحويلها إلى مكتبة.