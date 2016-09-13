سيولة مرورية بمحاور العاصمة وانتشار أمنى أمام المنتزهات في ثاني أيام العيد

تشهد كافة المحاور الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة، سيولة مرورية فى ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، وسط انتشار لأفراد المرور على كافة تلك المحاور.

ويشهد طريق الأوتوستراد سيولة مرورية بمنطقة شق الثعبان حتي مناطق المعادي والقلعة في الاتجاهين، كما يشهد طريق النصر بمناطق عباس العقاد ومكرم عبيد سيولة مرورية في الاتجاهين حتى مطار القاهرة.

فيما يشهد الطريق الدائري انخفاضًا في الكثافات المرورية بمناطق التجمع الخامس والمعادي حتي المريوطية، وسيولة مرورية على كافة أنحاء الطريق وكوبري السادس من أكتوبر وكوبري 15 مايو في الاتجاهين، وانخفاض الكثافات المرورية في محور صلاح سالم.

ويشهد ميدان التحرير والمناطق المحيطة به سيولة مرورية مع تواجد أفراد المرور لتيسير حركة السيارات ومنع أى تكدسات مرورية تحدث وسط العاصمة.

فيما تشهد الشوارع الرئيسية والميادين العامة بمحافظة الجيزة سيولة مرورية فى حركة السيارات، وسط تواجد أفراد المرور فى كافة المحاور لتيسير الحركة المرورية، ومنع التكدسات.

وكثفت قوات الأمن بوزارة الداخلية من وجودها أمام الحدائق العامة والميادين الرئيسية في العاصمة ومحافظة الجيزة في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك لتأمين احتفالات المواطنين بالعيد.

وانتشرت عناصر الشرطة النسائية أمام الحدائق العامة والمنتزهات وأمام دور السينما، لمنع التحرش، والاحتكاكات بين الشباب والفتيات، والتي تشهد حالات تحرش شديدة في وسط الزحام.

كما انتشر أفراد المرور امام تلك الحدائق لتسير حركة السيارات لمنع التكدسات أمامها، ووتحويلها لسيولة مرورية.

وكثفت قوات الأمن من تواجدها أمام المنشآت الحيوية في العاصمة، تحسبا لأي أعمال تخريبية من قبل عناصر مندسة، لكي تعكر صفو المواطنين في احتفالهم بعيد الأضحى.