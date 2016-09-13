الحكام وأولياء العهود والشيوخ يؤدّون صلاة العيـد ويستقبلون جموع المهنئين

أدى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود، ونواب الحكام والشيوخ، صباح أمس، صلاة عيد الأضحى المبارك، وتبادلوا عقبها التهاني، مع وجهاء وأعيان البلاد وجموع المصلين، كما استقبلوا جموع المهنئين بهذه المناسبة السعيدة، الذين دعوا الله العلي القدير أن يعيدها على سموهم بموفور الصحة والسعادة، وعلى دولة الإمارات وشعبها بالخير وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالازدهار.



>الشارقة

> وأدى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، صلاة عيد الأضحى المبارك بمصلى البديع في مدينة الشارقة، وأدى الصلاة إلى جانب سموه، سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة. كما أدى الصلاة الشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة للإعلام، وعدد من الشيوخ، وعدد من معالي الوزراء وأعضاء المجلس التنفيذي والاستشاري لإمارة الشارقة، وكبار المسؤولين بالشارقة ووجهاء وأعيان البلاد وجمع غفير من المصلين.



> وعقب أداء الصلاة تقبل صاحب السمو حاكم الشارقة وسمو ولي العهد وسمو نائب الحاكم التهاني بعيد الأضحى المبارك من جموع المصلين. وتلقى صاحب السمو حاكم الشارقة صباح أمس، وبحضور سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، التهاني من جموع المهنئين بعيد الأضحى المبارك الذين توافدوا على قصر البديع العامر عقب أداء صلاة العيد لتقديم التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الإسلامية المباركة، متمنين لسموه موفور الصحة والسعادة، داعين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على دولة الإمارات باليمن والخير والبركات.



> وتقبل صاحب السمو حاكم الشارقة التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة من معالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الصحة وتنمية المجتمع. كما تقبل سموه التهاني أيضاً التهاني من كبار رجالات الدولة وأعيان البلاد وأعضاء المجلسين الاستشاري والتنفيذي لإمارة الشارقة ورؤساء ومديري الدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية وكبار ضباط الشرطة.



> عجمان

> كما أدى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، صباح أمس، صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع الشيخ راشد بن حميد النعيمي بمدينة عجمان.



> وأدى الصلاة إلى جانب سموهما، الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ صقر بن راشد النعيمي، وعدد من الشيوخ ووجهاء وأعيان البلاد وكبار المسؤولين والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية، الذين تبادل معهم التهاني والتبريكات عقب الصلاة.



> واستقبل صاحب السمو حاكم عجمان، صباح أمس، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، جموع المهنئين الذين توافدوا إلى قصر الزاهر لتقديم التبريكات بمناسبة عيد الأضحى، وتقبل صاحب السمو حاكم عجمان وولي عهده التهاني والتبريكات من العميد الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، والعقيد عبدالله أحمد الحمراني نائب قائد عام شرطة عجمان وكبار الضباط العاملين بالقيادة العامة وكبار رجالات الدولة.

كما استقبل سموه أعضاء السلك الدبلوماسي من قناصل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية والإسلامية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة، الذين قدموا لسموهما أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وتلقى صاحب السمو حاكم عجمان وولي عهده التهاني والتبريكات بهذه المناسبة من الشيوخ ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وعدد من رجال الأعمال والاقتصاد وأصحاب الشركات والمؤسسات التجارية وأصحاب ومديري المصارف والبنوك.



>الفجيرة

> وأدى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، صلاة عيد الأضحى المبارك صباح أمس، مع جموع المصلين بجامع الشيخ زايد الجديد بالفجيرة. كما أدى الصلاة إلى جانب سموه، سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، والشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي مدير دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين ورؤساء ومديري الإدارات الاتحادية والمحلية وأعيان البلاد وجمع غفير من أبناء الجاليتين العربية والإسلامية.



> وعقب الصلاة تبادل صاحب السمو حاكم الفجيرة التهاني بهذه المناسبة الإسلامية الكريمة مع الشيوخ وكبار المسؤولين ووجهاء وأعيان البلاد والمواطنين والمقيمين من أبناء الجاليات العربية والإسلامية.

> كما استقبل صاحب السمو حاكم الفجيرة عصر أمس بقصر سموه في الرميلة بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة جموع المهنئين بالعيد، حيث تقبل سموه التهاني من الشيوخ وكبار المسؤولين ووجهاء القبائل وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية الذين توافدوا على قصر سموه للإعراب عن خالص مشاعرهم وتهانيهم بهذه المناسبة المباركة.



>أم القيوين

> كما أدى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الشيخ زايد بأم القيوين. وأدى الصلاة الى جانب سموه، معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري بأم القيوين، والشيخ محمد بن راشد المعلا رئيس دائرة المتاحف والتراث، والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين.



> واستقبل صاحب السمو الشيخ حاكم أم القيوين بقصر سموه صباح أمس جموع المهنئين الذين توافدوا على قصر سموه لتقديم التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث تقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين التهاني والتبريكات بهذه المناسبة من الشيوخ ورؤساء ومديري الدوائر المحلية والاتحادية وكبار المسؤولين وشيوخ القبائل وجموع المواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.



> كما استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا بقصر سموه أمس معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع ومعالي حميد محمد القطامي رئيس هيئة الصحة بدبي، اللذين قدما التهاني والتبريكات بعيد الأضحى المبارك. واستقبل سموه قناصل الدول العربية والإسلامية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة الذين قدموا للسلام على سموه وتقديم التهاني بعيد الأضحى.



>رأس الخيمة

> وأدى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، صباح أمس، مع جموع المصلين صلاة عيد الأضحى المبارك بمصلى العيد الكبير في خزام.



> وبعدها تبادل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة التهاني بالعيد المبارك مع الشيوخ وكبار المسؤولين وجموع المصلين.



> كما استقبل صاحب السمو الشيخ حاكم رأس الخيمة، بحضور سمو ولي العهد صباح أمس في قصر خزام المهنئين بعيد الأضحى المبارك، حيث تبادل سموه التهاني مع الشيوخ بهذه المناسبة. وحضر الاستقبال الشيخ عمر بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي.



> وتقبل سموه التهاني بهذه المناسبة من ضباط القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بقيادة اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة وبحضور العميد عبدالله خميس الحديدي نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة والمديرين العامين ومن ضباط الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في رأس الخيمة بقيادة العميد سلطان يوسف النعيمي مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب برأس الخيمة ومن ضباط إدارة الدفاع المدني برأس الخيمة بقيادة العميد محمد عبدالله الزعابي مدير إدارة الدفاع المدني برأس الخيمة ومن ضباط مجموعة الحرس الأميري المحلي بقيادة العميد الركن عمران سليمان سالم الشميلي قائد مجموعة الحرس المحلي في رأس الخيمة.