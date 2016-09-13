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أمن المواصلات توزع حلويات العيد على مرتادي المترو والترام والحافلات

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أمن المواصلات توزع حلويات العيد على مرتادي المترو والترام والحافلات أمن المواصلات توزع حلويات العيد على مرتادي المترو والترام والحافلات

وزعت إدارة أمن المواصلات في شرطة دبي 3 آلاف قطعه من الحلويات على مرتادي في محطات مترو دبي وترام دبي والحافلات خلال اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك في لفتة انسانية لاقت استحسان الجمهور من مختلف الجنسيات، جاءت هذه المبادرة انطلاقا من حرص إدارة أمن المواصلات على المشاركة المجتمعية مع كافة افراد الجمهور.

وقال العقيد المهندس محمد احمد البستكي, مدير إدارة أمن المواصلات في شرطة دبي, أن مبادرة توزيع العيدية على مرتادي مترو دبي وترام دبي والحافلات ليست الاولى حيث تعكف الإدارة على تقديم المشاركات المجتمعية جنباً الى جنب مع الخدمات الامنية، مشيرا الى ان تواجد ومشاركة رجال الشرطة للجمهور فرحة العيد تعزز من مفهوم "الشرطة في خدمة الشعب".

ومن جانبه قال المقدم محمد عبيد العبار, نائب مدير إدارة أمن المواصلات, أن الادارة تحرص على تحقيق التواصل والترابط الاجتماعي مع الجمهور ومشاركتهم المناسبات الدينية والعامة عبر توزيع الهدايا على الجمهور، لافتاً الى ان فريقاً من الادارة تواجد في محطات المترو ومحطات ترام دبي ومحطات الحافلات، حيث استقبل الجمهور بالحلويات والتهنئة بفرحة غامرة مقدمين الشكر الجزيل لأفراد امن المواصلات الذين حرصوا على تهنئتهم بالعيد السعيد.

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