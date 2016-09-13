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سفارة الدولة توزع الأضاحي على الأسر المحتاجة في السودان

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سفارة الدولة توزع الأضاحي على الأسر المحتاجة في السودان سفارة الدولة توزع الأضاحي على الأسر المحتاجة في السودان

وزعت سفارة الدولة في السودان أمس أكثر من 200 أضحية استفاد منها نحو 7 آلاف شخص في جميع أنحاء ولاية الخرطوم وضواحيها إضافة لمعسكرات اللاجئين في دارفور.

يأتي ذلك فى إطار تنفيذ السفارة فى يوم عيد الأضحى برنامجها السنوى المرتبط بدعم الأسر الفقيرة والمتعففة بالأضحية بالتعاون مع عدد من المنظمات والجمعيات واللجان الشعبية السودانية.

كما يشرف وفد من جمعية الشارقة الخيرية حاليا وبصورة مباشرة على برنامج توزيع الأضاحي على الأسر المحتاجة فى كسلا فيما التقى بعدد من مسؤولي ولايتي البحر الأحمر وكسلا .

يذكر أن سفارة دولة الإمارات في الخرطوم تقوم بأنشطة موسمية عديدة في السودان اضافة الى برنامج الأضحية السنوي حيث تقوم بتنظيم افطارات رمضانية وكسوة الأطفال في الشتاء وبداية العام الدراسي.

وأعرب السودانيون المستفيدون عن تثمينهم لهذه البرامج داعين الله العلي القدير لدولة الإمارات دوام النماء والتقدم والاستقرار.

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