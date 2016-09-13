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الجيش الفلبيني: العلاقات الدفاعية مع الولايات المتحدة «متينة»

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الجيش الفلبيني: العلاقات الدفاعية مع الولايات المتحدة «متينة» الجيش الفلبيني: العلاقات الدفاعية مع الولايات المتحدة «متينة»

الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي

أكد جيش الفلبين، أن العلاقات الدفاعية مع الولايات المتحدة  «متينة»، وذلك بعد يوم من دعوة الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي إلى سحب القوات الخاصة الأمريكية في جنوب البلاد.

وقال البريجادير جنرال رستيتوتو باديلا، المتحدث باسم الجيش في بيان “لن يؤثر التصريح الأخير إلا على عدد محدود من الجنود الأمريكيين الذين يقتصر وجودهم على زامبوانجا سيتي”.

وأضاف المتحدث “أنهم يقدمون المساعدة الفنية والتدريب لنظرائهم الفلبينيين لمكافحة الإرهاب في الفلبين، نطمئن شعبنا وحلفاءنا على أن العلاقات الدفاعية بين الفلبين والولايات المتحدة متينة”.

ودعا دوتيرتي يوم الاثنين لسحب القوات الخاصة الأمريكية من زامبوانجا، قائلا إن وجودها قد يعقد الهجمات على الإسلاميين المتشددين الذين يذبحون الغربيين.

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