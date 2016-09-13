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الجيش السوري يسقط طائرتين إسرائيليتين في الجولان

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الجيش السوري يسقط طائرتين إسرائيليتين في الجولان الجيش السوري يسقط طائرتين إسرائيليتين في الجولان

ارشيفية

أعلن الجيش السوري، عن إسقاط طائرتين إسرائيليتين إحداهما حربية في القنيطرة والثانية للاستطلاع في ريف دمشق، وذلك بعد غارات شنها الطيران الإسرائيلي على مواقع للجيش السوري في الجولان.

ووصفت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في بيان هذه الغارات الإسرائيلية، بأنها عدوان سافر يأتي في إطار دعم تل أبيب للمجموعات المسلحة في القنيطرة.

وفي بيان سابق له، قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مدافع تابعة للجيش السوري في منطقة القنيطرة، ردًا على سقوط قذيفة هاون في شمال هضبة الجولان المحتلة الليلة الماضية.

وكانت اشتباكات قد اندلعت في ريف القنيطرة الشمالي بين القوات الحكومية السورية وفصائل مسلحة، نتج عنها سقوط قذيفة على القسم الذي تحتله إسرائيل من الجولان.

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