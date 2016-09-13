تبادل الاتهامات بخرق الهدنة في شرق أوكرانيا

تبادلت القوات الأوكرانية الاتهامات مع قوات دونيتسك ولوجانسك الاتهامات بإطلاق النار في منطقة النزاع شرق أوكرانيا، وذلك رغم وجود اتفاق هدنة جديد تم التوصل إليه الشهر الماضي.

وأفادت وكالة “دونيتسك” للأنباء، اليوم الثلاثاء، بأن أكثر من 20 قذيفة أطلقت من مواقع تابعة للقوات الأوكرانية باتجاه مناطق تابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد، بينما ذكر مركز لوغانسك الإعلامي أن مواقع قوات “لوغانسك الشعبية” تعرضت خلال الساعات الـ24 الماضية لقصف أوكراني مرتين باستخدام الهاون وراجمة قذائف.

وأعلن المركز الإعلامي للحملة الأمنية الأوكرانية أن مواقع القوات الأوكرانية في مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك تعرضت يوم الاثنين، لقصف 35 مرة باستخدام مدافع الهاون وراجمات قذائف ورشاشات وأسلحة نارية وكذلك مدرعات.

يأتي ذلك بعد توصل مجموعة الاتصال الخاصة بتسوية الأزمة الأوكرانية في مينسك في 26 أغسطس الماضي، إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار بشكل مفتوح في دونباس ابتداءا من 1 سبتمبر الجاري، وهو الاتفاق التاسع لوقف إطلاق النار بمنطقة النزاع في شرق أوكرانيا منذ خريف عام 2014.