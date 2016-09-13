دراسة: النساء أكثر عرضة للسمنة بسبب الجينات الوراثية

كشف مجموعة من الباحثين من جامعة “كولورادو بولدر”، أن 47 % ممن يعانون من السمنة يكون السبب وراثيًا، وفقًا لما نقله الموقع الأمريكي “هيلث”.

فسر الباحثون الدراسة – وفقًا لقراءات الاستبيان الذي شارك فيها أكثر من 700 ممن يعانون من البدانة – إذ يوجد جينات وراثية تلعب دورًا كبيرًا في إصابة الأجيال الحديثة بالسمنة، وكانت النساء هن أكثر عرضه لانتقال هذه الجينات.

وأكد “جيسون بوردمان” – أحد الباحثين المشاركين في الدراسة – أن الدراسة توصلت إلى أن 47% ممن يعانون من البدانة بكل دراجتها يرجع إلى جينات وراثية، ويمكن التعرف عليها باختبار حديث، موضحًا أنه يمكن تجنبها باتباع نظام غذائي صحي منذ الطفولة حتى لا يصاب هذا الطفل في الكبر بالسمنة التي لا يستطيع السيطرة عليها.

وأضاف “بوردمان”، أنه إلى جانب السمنة ومشاكلها الصحية المعروفة، إلا أن هناك أمراضًا نفسية أخرى تصيب أصحاب الوزن الزائد، وأظهرت الدراسة أيضًا أن هذه الجينات تنتقل للنساء أكثر من الرجال، ولا يوجد علاج لهذه الجينات الوراثية غير النظام الغذائي الصحي وممارسة التمارين الرياضية يوميًا .

أ ش أ