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«مرور الجيزة» تغلق 3 شوارع بالمهندسين لاستكمال إنشاء محطة مترو وادى النيل

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«مرور الجيزة» تغلق 3 شوارع بالمهندسين لاستكمال إنشاء محطة مترو وادى النيل «مرور الجيزة» تغلق 3 شوارع بالمهندسين لاستكمال إنشاء محطة مترو وادى النيل

منطقة المهندسين

نشرت الإدارة العامة لمرور الجيزة حواجز حديدية بمحيط الثلاثة شوارع التى تم إغلاقها فى منطقة المهندسين لمدة شهر كامل، لمنع وقوع أى مرورية وإزالة أى معوقات مرورية، وذلك استكمالا لأعمال تحويل المرافق المتعارضة مع إنشاء مترو وادى النيل ضمن المرحلة الثالثة لأعمال إنشاء الخط الثالث بمترو الأنفاق بالتنسيق مع محافظة الجيزة برئاسة اللواء كمال الدالى والهيئة القومية للأنفاق.

من جانبه قال مصدر أمنى، إنَّ إدارة المرور عززت من انتشار «أوناش» المرور لإزالة أى معوقات مرورية من أعطال السيارات والحوادث المرورية التى تقع بمحيط الأعمال، وتمت عملية غلق شوارع وادى النيل وجزيرة العرب والحجاز مع إجراء تحويلات مرورية بالمكان وانتشار الخدمات المرورية،.

وتابع:”نشرنا لافتات مرورية لمنع وقوع أى حوادث، حيث نتابع  حركة السيارات وإزالة أى معوقات مرورية خلال أوقات الذروة الثلاثة للزحامات المرورية على مدار اليوم”.

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