4 أضرار تنتج عن النوم القليل.. أهمها الهالات السوداء والاكتئاب

هناك عدة أضرار تنتج بدون أى شك عن النوم القليل، وهى تتعلق فى غالبيتها بعدم قدرة الجسم على التكيف مع الحالة التى يفرضها عليه نقص النوم، وهى الحالة التى لا يمكن للجسم أن يتكيف عليها طويلا.

وفى هذا الإطار قدم موقع "بولد سكاى" الهندى مجموعة من الأضرار التى تنجم عن النوم القليل وهى كالتالى:

1- يسبب انخفاض معدلات مشاكل فى الدورة الدموية كما يمكن أن يؤدى الاستمرار فى ذلك إلى مشكلات مزمنة فى الدورة الدموية.

2 -على الصعيد النفسى يسبب النوم القليل ارتفاع معدلات التوتر، كما يمكن أن يؤدى الاستمرار فى ذلك إلى الاكتئاب.

3-على مستوى الشكل يعانى من ينامون أقل من سبع ساعات يوميا من انتفاخات فى العيون، كما يعانون أيضا مما يسمى الهالات السوداء.

4-النوم القليل يتسبب أحيانا فى ارتفاع معدلات الجوع، كما تتزايد ما الرغبة فى الطعام ما يتسبب أحيانا فى زيادة الوزن بشكل كبير لأولئك الذين ينامون قليلا.

وفى نهاية التقرير حذر الموقع من الاستمرار فى مثل هذه العادة البغيضة التى تسمى النوم القليل، معتبرا أن تنظيم مواعيد النوم يعد الأمر الأفضل بين كل الإرشادات الصحية التى تلقيها وسائل الإعلام ليلا ونهارا فى أدمغة الكبار والصغار.