5 علاجات منزلية للصداع.. أهمها قطع البطاطس والزنجبيل بالليمون

يمثل الصداع "البعبع" الأكبر بين كل الأعراض والأمراض الأخرى، فالصداع له سمة تجعله الأكثر خطورة بين كل الأمراض والأعراض الأخرى، وهى أنه يمكن أن يصيب الإنسان فى أى وقت ثم يتحول الأمر بعدها إلى كابوس لأن الأوجاع تكون رهيبة، كما أنها يمكن أن تتفاقم فيتوقف المصاب بالصداع عن أى عمل.

وفي هذا السياق يقدم موقع "بولد سكاى" عددا من العلاجات المنزلية التى يمكن أن تساعد فى التغلب على الصداع وهى كالتالى:

1- قطع البطاطس: يمكن لتقطيع البطاطس إلى قطع ووضعها على مقدمة الرأس أن يحل المشكلة، وهذه الطريقة معتادة عند الكثير من الشعوب منذ وقت طويل.

2- خليط الزنجبيل بالليمون: فى المياه المغلية يوضع الزنجبيل ثم تضاف نصف ليمونة إلى الخليط ثم يشرب هذا للخليط من أجل التخلص من الصداع.

3-الثوم المجروش: فى هذه الطريقة يتم جرش قطع من الثوم ثم وضعها فوق مقدمة الرأس، وهنا يمكن للصداع أن يخف قليلا.

4- شرب الماء: يكون الصداع ناتجا أحيانا عن الجفاف الذى هو نقصان الماء فى الجسم، وفى هذا الحالة لا بد من شرب ثلاث أكواب لمعرفة أثر ذلك على الصداع.

5- القهوة بالليمون: يوضع قطرات من الليمون فوق القهوة يمكن التمتع بمذاق طيب والتخلص من الصداع فى نفس الوقت.