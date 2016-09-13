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«أوباما» يعتزم استخدام «الفيتو» ضد قانون يسمح بمقاضاة السعودية

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«أوباما» يعتزم استخدام «الفيتو» ضد قانون يسمح بمقاضاة السعودية «أوباما» يعتزم استخدام «الفيتو» ضد قانون يسمح بمقاضاة السعودية

الرئيس الأمريكي باراك أوباما – أرشيفية

أكد البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس باراك أوباما سيستخدم حق النقض “الفيتو” ضد قانون أقره الجمعة الكونجرس، ويسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة دول مثل ، ومطالبتها بتعويضات.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الأمريكية جوش أرنست، إن ” الرئيس يعتزم فعلًا استخدام الفيتو ضد هذا القانون”، مشيرًا إلى أن الرئيس لم يتسلم بعد من الكونجرس نص القانون الذي أعربت دول الخليج عن “بالغ قلقها” إزاءه.

وأضاف “أرنست” :” هذه ليست طريقة ناجحة للرد على الإرهاب”، في إشارةٍ إلى “قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب”، الذي أقره مجلس النواب بالإجماع يوم الجمعة بعد أربعة أشهر على إقراره في مجلس الشيوخ.

أ ف ب 

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