«أوباما» يعتزم استخدام «الفيتو» ضد قانون يسمح بمقاضاة السعودية

أكد البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس باراك أوباما سيستخدم حق النقض “الفيتو” ضد قانون أقره الجمعة الكونجرس، ويسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة دول مثل السعودية، ومطالبتها بتعويضات.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الأمريكية جوش أرنست، إن ” الرئيس يعتزم فعلًا استخدام الفيتو ضد هذا القانون”، مشيرًا إلى أن الرئيس لم يتسلم بعد من الكونجرس نص القانون الذي أعربت دول الخليج عن “بالغ قلقها” إزاءه.

وأضاف “أرنست” :” هذه ليست طريقة ناجحة للرد على الإرهاب”، في إشارةٍ إلى “قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب”، الذي أقره مجلس النواب بالإجماع يوم الجمعة بعد أربعة أشهر على إقراره في مجلس الشيوخ.

أ ف ب