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طوارئ بالزراعة لرصد مخالفات التعديات على الأراضى فى العيد

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طوارئ بالزراعة لرصد مخالفات التعديات على الأراضى فى العيد طوارئ بالزراعة لرصد مخالفات التعديات على الأراضى فى العيد

التعديات على الأراضي الزراعية

قالت المهندس سيد عطية، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة، إنه تم رفع حالة الطوارئ بجميع مديريات الزراعة بكل المحافظات، لرصد أى حالة للتعدى على الأراضى الزراعية، والتعامل معها على الفور خلال أيام عيد الأضحى.

وأوضح فى تصريحاتٍ صحفيةٍ، الثلاثاء، أنه تم تشكيل غرف عمليات بالمحافظات والإدارات الزراعية المختلفة للتواصل مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة لرصد أى حالة للتعدى على الرقعة الزراعية والتعامل معها على الفور، كما يتم التنسيق مع المحافظين ومديريات الأمن بالمحافظات بتكثيف حملات الإزالة والتصدى للتعديات الواقعة وقت حدوثها، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية بشأنها، ومحاسبة المقصرين فى حماية الرقعة الزراعية، وكل من يتباطأ فى اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل تفاقم الأزمة.

وأكد عطية أن هناك من يستغل الأعياد والمناسبات ويقوم بالتعدى على الأرض الخصبة بالوادى والدلتا، مشيرًا إلى أنه فور تلقى البلاغ بوجود مخالفة للتعدى تقوم أجهزة حماية الأراضى بالإزالة الفورية وتحرير محضر للمخالف، مشيرا إلى أن هناك منشور تم توزيعه على مديريات ووكلاء ولجان المتابعة بالمحافظات، لإحالة مخالفات البناء على الأراضى الزراعية للنيابة، وتكثيف الحملات من قبل الإدارة للمرور الدورى للتأكد من دقة بيانات مخالفات التعديات والتنسيق مع مختلف المحافظات لتقديم التسهيلات اللازمة عن طريق توفير معدات جهاز تحسين الأراضى لمساعدة المحافظات فى إزالة المخالفات فور وقوعها.

وطالب رئيس حماية الأراضى، المواطنين بضرورة الإبلاغ على التعديات والاتصال على الخط الساخن “37499385″ مع الإبلاغ عن اسم المتعدى والحوض والناحية،لإزالة التعديات بالتعاون مع جميع الجهات المسئولة بالمنطقة.

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