أخبار عاجلة

وزير النقل: تخفيض سعر تذكرة المترو لذوي الاحتياجات الخاصة إلى 50 قرشا -
بالصور.. إقبال ضعيف من الناخبين على التصويت في دائرة "السادات" بالمنوفية -
محافظ جنوب سيناء يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيستين -
وزير النقل: تخفيض سعر تذكرة المترو لذوي الاحتياجات الخاصة إلى 50 قرش -
الأخبار - فارس الخالدي لـdmc : مفاوضات جنيف لا يمكن إستبدالها فى حل الأزمة السورية -
الجبلاية تتفق تأجيل حسم اسم المدير الفني لمنتخب مواليد 2001 -
الأهلي يسعى لمواصلة الصحوة أمام زعيم الثغر -
تأجيل مباراة الزمالك ومصر المقاصة إلى أجل غير مسمى -
الأخبار - وزراء خارجية السبع دول الكبرى يطالبون يوقف الدعم الروسي للحكومة السورية -
وداعًا للسيارات الصغيرة.. الإصدارات الضخمة تسيطر على معرض نيويورك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

بعد إصابتها بالتهاب رئوي.. «كلينتون» تؤكد أنها بخير

Google+ Print
بعد إصابتها بالتهاب رئوي.. «كلينتون» تؤكد أنها بخير بعد إصابتها بالتهاب رئوي.. «كلينتون» تؤكد أنها بخير

مرشحة الحزب الديموقراطي للرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون – أرشيفية

أكدت مرشحة الحزب الديموقراطي للرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون، والتي تتعافى في منزلها من إصابتها بالتهاب رئوي، في تغريدة عبر تويتر اليوم الثلاثاء، أنها “بخير”، وستستأنف – قريبًا – حملتها الانتخابية.

وكتبت كلينتون – في تغريدة ذيلتها بالحرف الأول من اسمها “هـ” – ما يعني في قاموس تويتر أنها هي التي كتبت التغريدة، وليس فريق حملتها، “شكرًا لكل الذين اتصلوا بي وبعثوا لي بتمنياتهم! أشعر أنني بخير وأنا أتحسن”.

وأكدت المرشحة الديموقراطية – في تغريدة ثانية – أنها ستستأنف حملتها الانتخابية “قريبًا”، وأنها تنتظر ذلك “بفارغ الصبر”.

وكان المتحدث باسم كلينتون، أعلن – في وقت سابق أمس الإثنين – أن وزيرة الخارجية السابقة ستستأنف حملتها الانتخابية قرابة منتصف الأسبوع أو في نهايته، مؤكدًا أنها لا تعاني من أي مشاكل صحية باستثناء الالتهاب الرئوي.

أ ف ب

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا