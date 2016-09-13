بعد إصابتها بالتهاب رئوي.. «كلينتون» تؤكد أنها بخير

أكدت مرشحة الحزب الديموقراطي للرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون، والتي تتعافى في منزلها من إصابتها بالتهاب رئوي، في تغريدة عبر تويتر اليوم الثلاثاء، أنها “بخير”، وستستأنف – قريبًا – حملتها الانتخابية.

وكتبت كلينتون – في تغريدة ذيلتها بالحرف الأول من اسمها “هـ” – ما يعني في قاموس تويتر أنها هي التي كتبت التغريدة، وليس فريق حملتها، “شكرًا لكل الذين اتصلوا بي وبعثوا لي بتمنياتهم! أشعر أنني بخير وأنا أتحسن”.

وأكدت المرشحة الديموقراطية – في تغريدة ثانية – أنها ستستأنف حملتها الانتخابية “قريبًا”، وأنها تنتظر ذلك “بفارغ الصبر”.

وكان المتحدث باسم كلينتون، أعلن – في وقت سابق أمس الإثنين – أن وزيرة الخارجية السابقة ستستأنف حملتها الانتخابية قرابة منتصف الأسبوع أو في نهايته، مؤكدًا أنها لا تعاني من أي مشاكل صحية باستثناء الالتهاب الرئوي.

أ ف ب