«تلاميذ الفيسبوك» تستقبل جمهورها من الصم والبكم

كتب – مصطفى حمزة

استقبل العرض المسرحي الدرامي الاستعراضي” تلاميذ الفيسبوك “، والذي يُقدم على مسرح الليسيه بالإسكندرية، مجموعةً كبيرة من الصم والبُكم.

ووجه الفنان محمد الحلو – خلال العرض المسرحي – التحية إليهم جميعًا، مطالبًا المترجم المرافق لهم بالصعود إلى خشبة المسرح، لترجمة أحداث وحوار المسرحية .

يلتقي جمهور الإسكندرية لمدة ساعتين حول أحداث العرض المسرحي ” تلاميذ الفيسبوك “، يوميًا في تمام العاشرة مساءً، مع مجموعة من الاستعراضات.

“تلاميذ الفيسبوك” من بطولة النجمة شيرين، النجم محمد الحلو، الفنان رضا حامد، الفنان حسان العربي، الفنان إيهاب مبروك، الفنان أحمد بسيم، وكوكبة من الفنانين ونجوم فرقة تحت 18، واستعراضات: سامي نوار، أشعار: خميس عز العرب، ديكور : الدكتور أحمد عبدالعزيز، وألحان : حمادة الحلو، ومخرج مساعد : إيهاب علوان، وياسر جمعة، ومن تأليف وإخراج: عبد المنعم محمد .