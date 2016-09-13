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الصليب الأحمر الدولي: «كوريا الشمالية قد تواجه كارثة إنسانية قريبًا»

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الصليب الأحمر الدولي: «كوريا الشمالية قد تواجه كارثة إنسانية قريبًا» الصليب الأحمر الدولي: «كوريا الشمالية قد تواجه كارثة إنسانية قريبًا»

الصليب الأحمر

حذر الصليب الأحمر الدولي من أن كوريا الشمالية قد تواجه كارثة إنسانية، وذلك بعد أن تسببت الفيضانات العارمة التي تجتاح البلاد في تشريد عشرات الآلاف من الأشخاص.

وقال كريس ستينز – الذي يرأس وفد الصليب الأحمر في كوريا الشمالية – إن المنطقة تواجه كارثة كبرى ومعقدة للغاية، حيث إن مياه الفيضانات قد دمرت كل شيء في طريقها.

وأضاف ستينز – حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم، الثلاثاء – أن أوضاع النازحين جراء الفيضانات صعبة للغاية، كما أن هناك مخاطر حقيقية من وقوع كوارث أخرى، خاصة فيما يتعلق بصحة المواطنين.

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية قد أعلن مؤخرا – استنادا إلى معلومات حصل عليها من حكومة كوريا الشمالية – أن ما يقرب من 107 آلاف شخص قد أجبروا على مغادرة منازلهم جراء الفيضانات العارمة، كما أن 140 ألف شخص آخرين بحاجة إلى مساعدات عاجلة.

يشار إلى أن حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة التي تجتاح مناطق شمال شرق كوريا الشمالية منذ أيام قد بلغت 133 قتيلا و395 مفقودا.

وقد تسببت الأمطار الغزيرة والرياح القوية المصاحبة لها في تدمير آلاف المباني والمنازل والأراضي الزراعية.

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