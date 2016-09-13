انتشار مرورى بمحيط الإغلاق الجزئى لشارع المخيم الدائم بمدينة نصر

عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة من انتشار الخدمات المرورية بمحيط إغلاق جزئى بشارع المخيم الدائم بمدينة نصر بسبب استكمال أعمال إنشاء كوبرى للسيارات بشارع الفنجرى لإزالة أى معوقات مرورية و ملاحظة حركة السيارات.

و تقوم شركة سامكو الوطنية للتشييد حيث سيكون العمل بشارع المخيم الدائم من نهاية نادى مدينة نصر حتى تقاطعه مع طريق النصر وغلق الجزيرة الوسطى وسط انتشار الخدمات المرورية لملاحظة حركة المركبات.

من جانبه أكد مصدر أمنى أنه سيتم استحداث حارات مرورية ذهاب وعودة بالطريق لتيسير حركة المركبات بجوار نادى مدينة نصر وجامعة الازهر وكذلك مسجد ال رشدان وعمارات امتداد رمسيس وقاعة المؤتمرات.