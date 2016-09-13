أخبار عاجلة

وزير النقل: تخفيض سعر تذكرة المترو لذوي الاحتياجات الخاصة إلى 50 قرشا -
بالصور.. إقبال ضعيف من الناخبين على التصويت في دائرة "السادات" بالمنوفية -
محافظ جنوب سيناء يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيستين -
وزير النقل: تخفيض سعر تذكرة المترو لذوي الاحتياجات الخاصة إلى 50 قرش -
الأخبار - فارس الخالدي لـdmc : مفاوضات جنيف لا يمكن إستبدالها فى حل الأزمة السورية -
الجبلاية تتفق تأجيل حسم اسم المدير الفني لمنتخب مواليد 2001 -
الأهلي يسعى لمواصلة الصحوة أمام زعيم الثغر -
تأجيل مباراة الزمالك ومصر المقاصة إلى أجل غير مسمى -
الأخبار - وزراء خارجية السبع دول الكبرى يطالبون يوقف الدعم الروسي للحكومة السورية -
وداعًا للسيارات الصغيرة.. الإصدارات الضخمة تسيطر على معرض نيويورك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

انتشار مرورى بمحيط الإغلاق الجزئى لشارع المخيم الدائم بمدينة نصر

Google+ Print
انتشار مرورى بمحيط الإغلاق الجزئى لشارع المخيم الدائم بمدينة نصر انتشار مرورى بمحيط الإغلاق الجزئى لشارع المخيم الدائم بمدينة نصر

>كتب عبد الرحمن سيد

عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة من انتشار الخدمات المرورية بمحيط إغلاق جزئى بشارع المخيم الدائم بمدينة نصر بسبب استكمال أعمال إنشاء كوبرى للسيارات بشارع الفنجرى لإزالة أى معوقات مرورية و ملاحظة حركة السيارات.

 

و تقوم شركة سامكو الوطنية للتشييد حيث سيكون العمل بشارع المخيم الدائم من نهاية نادى مدينة نصر حتى تقاطعه مع طريق النصر وغلق الجزيرة الوسطى وسط انتشار الخدمات المرورية لملاحظة حركة المركبات.

 

من جانبه أكد مصدر أمنى أنه سيتم استحداث حارات مرورية ذهاب وعودة بالطريق لتيسير  حركة المركبات بجوار نادى مدينة نصر وجامعة الازهر وكذلك مسجد ال رشدان وعمارات امتداد رمسيس وقاعة المؤتمرات. 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365