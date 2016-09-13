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بالعقل.. 6 حيل بسيطة لإنقاص الوزن.. أهمها تشتيت الذهن عن الطعام

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بالعقل.. 6 حيل بسيطة لإنقاص الوزن.. أهمها تشتيت الذهن عن الطعام بالعقل.. 6 حيل بسيطة لإنقاص الوزن.. أهمها تشتيت الذهن عن الطعام

>كتبت آلاء الفقى

ذكر تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" حيلا بسيطة للعقل تساعد على فقدان الوزن بشكل أسرع وتشمل الآتى:

1. تشتيت نفسك:

فهو علاج طبيعى لإنقاص الوزن تشتيت نفسك لبضع دقائق، عند البدء فى الرغبة لتناول الأطعمة غير الصحية، يجب على الفور تشتيت نفسك بالبدء على الفور بالتحرك أو التحدث مع أحد الأصدقاء أو الاستماع لأغنية وغيرها من الأشياء حتى تزول الرغبة فى تناول الطعام.

2. التغلب على الإجهاد:

إذا كنت تريد أن تفقد الوزن بشكل أسرع فحاول التخلص من الإجهاد، لأن التوتر يمكن أن يؤدى إلى الإفراط فى تناول الطعام، مما يؤدى فى النهاية إلى زيادة الوزن.

3. قل "لا"

من العلاجات الطبيعية لإنقاص الوزن أن تقول "لا" فى كل مرة الشخص يقدم لك أحدهم الوجبات السريعة.

4. اتبع أسلوب الاستبدال:

طريقة أخرى لإنقاص الوزن فى المنزل تتضمن طريقة الاستبدال، من خلال تدريب عقلك على تناول الفاكهة أو الخضراوات بدلا من الرغبة فى تناول الوجبات السريعة.

5. كافئ نفسك:

من الحيل الشعبية لإنقاص الوزن مكافأة نفسك عند إنقاص الوزن، عن طريق شراء هدية لنفسك.

6. قراءة الرسائل التحفيزية:

محاولة قراءة رسائل تحفيزية عن فقدان الوزن واللياقة البدنية كل يوم لتشجيع نفسك للوصول إلى هدف إنقاص الوزن، فهذه الحيل للعقل لإنقاص الوزن وتحقيق هدف إنقاص الوزن بسهولة.


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