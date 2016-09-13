أستاذ جلدية يقدم 13 خطوة سحرية للتغلب على ظاهرة تساقط الشعر

>كتب بيتر إبراهيم
كشف الدكتور هانى الناظر، أستاذ الجلدية، ورئيس مركز البحوث السابق، عن 13 خطوة مهمة لازم اتباعها للمحافظة على شعر الرأس من السقوط والتلف، لأن الوقاية خير من العلاج، وتشمل:
1- الحرص على أكل التونة والسلمون ثلاث مرات أسبوعياً.
2- ضرورة تناول طبق سلطة خضراء لا يخلو من الجزر والفلفل الأصفر والجرجير يومياً مع الإكثار من شرب المياه.
3- الحرص على أكل الفواكه بصفه عامة ولكن بصفة خاصة التفاح والموز والبلح والتين والمانجو.
4- عدم استعمال الچل وجميع انواع كريمات الفرد نهائياً.
5- عدم تغيير لون الشعر الطبيعى أو صبغة للناس اللى شعرهم طبيعى ولم يتحول للون الأبيض.
6- غسل الشعر يوم بعد يوم فى الصيف ومرتين فقط فى الأسبوع فى الشتاء.
7- ضرورة معالجة قشر الشعر أولاً بأول.
8- بالنسبة للبنات والسيدات اللاتى ينزلن حمام السباحة أو البحر من الضرورى لبس بونيه الرأس، أو دهن الشعر بأى زيت نباتى قبل نزول الماء.
9- ضرورة غسل الشعر مباشرة بعد البحر وحمام السباحة.
10- عدم الجلوس وتعريض الشعر للشمس المباشرة مدة طويلة خلال الفترة من ١٠ صباحا وحتى ٤ عصراً.
11- عمل حمامات زيوت طبيعية مرة كل أسبوع.
12- الحرص على تهوية الشعر جيداً أثناء الجلوس فى المنزل.
13- الناس فوق سن الخمسين لا بد من تناول مجموعة الڤيتامينات والمعادن المتكاملة بمعدل كبسولة يومياً وبصفة منتظمة.
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