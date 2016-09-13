سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 13/9/2016

سعر الذهب اليوم في مصر، حيث انخفضت أسعار الذهب بمحلات الصاغة 3 جنيهات في بداية تعاملات اليوم، حيث سجل عيار 23 مبلغ 472 جنيه بانخفاض 3 جنيهات في بداية التعامل، وسجلت أوقية الذهب العالمية 13339 دولار، وهبط السعر العالمي 11 دولار.

وتوجد حالة من عدم الاستقرار بمحلات الصاغة مع تراجع نسبة الإقبال من المواطنين على شراء الذهب، مما دفع بعض الأزواج إلى ترك الشبكة من أجل عقد الزواج، بعد تراجع نسبة العرض والطلب للمدن النفيس مما ينذر بخسائر فادحة لتجار المعدن الأصفر في مصر.

وصرح سكرتير شعبة الذهب، أن سعر المعدن النفيس في مصر معرض للزيادة، بسبب ارتفاع سعر الذهب في البورصة الدولية، وأوضح أن هذه الزيادة ستجعل الأسواق في حالة ركود خلال أجازة العيد، مع وجود حالة من الركود الشديد في أسواق المعدن النفيس، وقلة السيولة المالية للمواطنين، وأضاف أن استمرار ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء، سيؤثر سلبا.

سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 13/9/2016

استقرت أسعار الذهب في مصر في سوق الذهب ومحلات الصاغة، وقال تجار الذهب أن الارتفاع في قيمة الذهب، أدى الى وجود حالة من الركود في أسعار المعدن النفيس في مصر نتيجة ضعف السيولة المادية مع الارتفاعات المتكررة في الأسعار.

وقال عضو مجلس إدارة شعبة المعادن النفيسة، أن سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء يتأثر بالسوق السوداء لبيع العملات، لأنها تعتبر المكان الوحيد للمصنعين لتوفير الدولارات، ومازال الذهب في تغير مستمر وسنتابع ما ستسفر عنه الأيام القادمة من تغيرات في الأسعار.

سعر الذهب عيار 18: 405 جنيه.

سعر الذهب عيار 21: 472 جنيه.

سعر الذهب عيار 24: 539 جنيه.

سعر الجنيه الذهب: 3776 جنيه.

سعر أوقية الذهب: 1339 دولار.

شبكةعيونالإخبارية

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