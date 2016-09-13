أسعار الدولار اليوم في السوق السوداء واستقرار في العملة الخضراء اليوم الثلاثاء الموافق 13\9\2016



سعر الدولار اليوم في البنوك :

تشهد العملة الخضراء ثباتا تاما في السوق السوداء ,بناءا علي قرار صادر من قبل البنك المركزي ,حيث يسجل 8.83 جنية للشراء ,ويسجل 8.88 جنية للبيع .

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء :

استقرار في الدولار مع امتناع من قبل تجار السوق السوداء عن بيع الدولار ,فتختلف الأسعار تماما في بعض المحافظات ومختلف المصارف ’ولكن كمتوسط أسعار الدولار يسجل 12 جنية و ستون قرشا للشراء ,فيما يسجل 12 جنية و ثمانون قرشا للبيع ,وتستمر محاولات البنك المركزي في محاولة إحباط سعر الدولار لكي يتساوي بالبنك ’ولكن من الصعب تحقيقة بناءا علي توقعات من قبل خبراء الأقتصاد .

شبكةعيونالإخبارية

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