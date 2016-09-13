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أسعار الدولار اليوم في السوق السوداء واستقرار في العملة الخضراء اليوم الثلاثاء الموافق 13\9\2016

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أسعار الدولار اليوم في السوق السوداء واستقرار في العملة الخضراء اليوم الثلاثاء الموافق 13\9\2016 أسعار الدولار اليوم في السوق السوداء واستقرار في العملة الخضراء اليوم الثلاثاء الموافق 13\9\2016


اليوم في البنوك :

تشهد العملة الخضراء ثباتا تاما في السوق السوداء ,بناءا علي قرار صادر من قبل البنك المركزي ,حيث يسجل 8.83 جنية للشراء ,ويسجل 8.88 جنية للبيع .
سعر الدولار اليوم في السوق السوداء :

استقرار في الدولار مع امتناع من قبل تجار السوق السوداء عن بيع الدولار ,فتختلف الأسعار تماما في بعض المحافظات ومختلف المصارف ’ولكن كمتوسط الدولار يسجل 12 جنية و ستون قرشا للشراء ,فيما يسجل 12 جنية و ثمانون قرشا للبيع ,وتستمر محاولات البنك المركزي في محاولة إحباط سعر الدولار لكي يتساوي بالبنك ’ولكن من الصعب تحقيقة بناءا علي توقعات من قبل خبراء الأقتصاد .

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