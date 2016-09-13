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بالفيديو.. سافي شيلدز تخطف لقب ملكة جمال أمريكا وتأسر اللجنة برقصها

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الإثنين 12-09-2016 20:47

تُوجت الشابة سافي شيلدز Savvy Shields بلقب ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية للعام 2017، بعد أن أثارت إعجاب لجنة التحكيم برقصة جاز، وإجابتها على سؤال بشأن موقفها من المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة هيلاري كلينتون Hillary Clinton.

Shields، وهي طالبة جامعية من ولاية أركنسو، سئلت عن موقفها من كلينتون فقالت: "إذا كنت تحاول أن تكون زعيم العالم الحر فكل شيء تقوله وتفعله يهم الناس".

وأشارت الملكة إلى أن وسائل الإعلام بالغت في الحملة حتى أصبح من الصعب معرفة ما هي الحقيقة وما هي الفضيحة، ثم أضافت: "كلّ من كلينتون ودونالد يؤدي مهمة عظيمة ولكنهما يحتاجان إلى مراقبة ما يفعلانه".

وكانتSavvy ضمن 7 متسابقات وصلن إلى النهائي ومنحن 20 ثانية للرد على أسئلة مهمة عن بعض القضايا المثيرة للجدل مثل الهجرة ودونالد ترامب المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة.

وقامت Shields التي تبنت فكرة "كل أفضل وعش أفضل" كبرنامجها في المنافسة، بأداء رقصة جاز من البرنامج التلفزيوني "Smash".

يشار إلى أن الملكة، ستحصل على منحة دراسية قيمتها 50 ألف دولار.

 

 

 

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