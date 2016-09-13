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روب كردشيان يصاب بالخيبة بعد التعرف إلى جنس طفله الأول!

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الإثنين 12-09-2016 21:30

كشف النجمان العالميان روب كردشيان Rob Kardashian وبلاك شاينا Blac Chyna أن مولودهما الأول سيكون "فتاة"، وذلك من خلال قاما بنشره على مواقع التواصل الإجتماعي، خلال زيارتهما الأخيرة الى طبيبة شاينا النسائية.

ويظهر الفيديو بلاك (28 عاماً) وهي تخضح لصورة صوتية (Echo)، فتخبرها الطبيبة أن صحة الجنين جيدة ودقات قلبه منتظمة ولا يعاني من تشوهات خلقية، قبل أن تسألها "هل أنت جاهزة لمعرفة جنس الطفل، أم تودين الإنتظار قليلاً".

بلاك شاينا لم تستطع تمالك نفسها وأبدت لهفتها للتعرف إلى جنينها، فأخبرتها الطبيبة أنها تنتظر فتاة. كردشيان شعر في البداية بخيبة أمل، وقال: "كنت أريد صبياً"، لكنه سرعان ما أعرب عن فرحته بهذا الخبر، واتصل بوالدته كريس جينير Kris Jenner لإبلاغها.

كريس البالغة من العمر 60 عاماً، غرّدت فور سماعها بالخبر وقالت: "إنها فتاة!! أنا سعيدة جداً لروب وبلاك.. لا أستطيع الإنتظار حتى تأتي إلى هذه الحياة".

كما كتبت كيم كردشيان Kim Kardashian على تويتر: "إنها فتاة!! ستكون جميلة حتماً".

يذكر أن روب وشاينا أعلنا خطوبتهما في شهر آذار-مارس 2016، وصرّحا في نيسان- أبريل أنهما ينتظران طفلاً.

 

 

 

 

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