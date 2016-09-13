نجم عالمي يهنئ المسلمين بعيد الأضحى.. من هو؟

هنأ نجم كرة القدم العالمي Paul Pogba المسلمين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

Pogba المسلم والبالغ من العمر 23 عاماً، وهو أشهر لاعبي نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، نشر عبر حسابه الخاص على "تويتر"، صورة له وهو يرتدي الزي الإسلامي في جامع الشيخ زايد الكبير في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وكتب بجانب الصورة باللغة الإنجليزية Eid Mubarak، مع رمز على شكل يدين مرتفعتين للدعاء.

يشار إلى أن العديد من النجوم العالميين أعلنوا إسلامهم، كما هو حال مغني الراب الأمريكي كيفين جيتس Kevin Gates الذي أدى مناسك الحج هذا العام، حيث سافر هو وزوجته إلى المشاعر المقدسة في السعودية بعد إعتناقهما الإسلام العام الفائت.

وضجّت مواقع التواصل الإجتماعي بالعديد من الفيديوهات والصور التي نشرها جيتس في مكة المكرمة وهو يرتدي الزي السعودي العربي.