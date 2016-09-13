المساحة: انجاز 25% من أول خريطة أساس لمصر لتوثيق مشروعات الدولة

أكد المهندس مدحت كمال رئيس الهيئة المصرية للمساحة، أنه تم الانتهاء من أعمال التصوير الجوى بالكامل لمسطح 50 الف كيلو متر مربع و انجاز 25 % من الأعمال فى مشروع "خريطة الأساس" طبقاً للجدول الزمنى المتفق عليه مع وزارة التخطيط.

أضاف كمال فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن التكلفة تصل الى 100 مليون جنيه من حساب وزارة التخطيط لصالح وزاتى المساحة والاتصالات، لتعظيم الإستفادة من موارد الدولة وموازنتها، موضحاً أنه سيتم انشاء خريطة إلكترونية لمصر، لتوثيق المشروعات كلها وتوقيعها وتوصيفها لوضعها أمام متخذ القرار، للإستفادة من الموارد المتاحة و تخطيط المشروعاتها بناء عليها.

أوضح كمال أن الخريطة ستوضح أولويات الوزارات واحتياجاتها أمام وزارة التخطيط، ، وما يتم تنفيذه على الأرض ويسجل على الطبقة الرئيسية لخريطة منعاً لإهدار موارد دون فائدة سواء بتكرار بعض المشروعات أو بتكثيف مشروعات فى منطقة وحرمان أخرى منها، وهى بذلك تساعد متخذ القرار فى توجيه التمويل أو الدعم فى المكان المناسب.

وأكد كمال أن ستعطى فرصة لوزارة التخطيط لمتابعة المشروعات داخل الوزارات المختلفة خطوة بخطوة وعدم تكرار أو تكثيف مشروعات فى منطقة عن أخرى وتوجيه الإعتمادات التوجية الأمثل بالإضافة الى تركيز انشاء المشروعات طبقا لأولويات الانشاء التى لا يترتب عليها اهدار أموال الدولة فى غير موقعها المناسب، مشيراً الى أن هناك أموال تهدر فى مشروعات سبق تنفيذها مثل انشاء بنية تحتية فى طرق بعد رصفها حديثاً.