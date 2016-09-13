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النيل للمجمعات الاستهلاكية تطرح لحوم بسعر 60 جنيها للكندوز و75 للضانى

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النيل للمجمعات الاستهلاكية تطرح لحوم بسعر 60 جنيها للكندوز و75 للضانى النيل للمجمعات الاستهلاكية تطرح لحوم بسعر 60 جنيها للكندوز و75 للضانى

>كتبت سماح لبيب

أكد سامى محمود رئيس قطاع الفروع بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، أن هناك ضخا لكميات كبيرة من السلع الاستراتيجية وخاصة اللحوم استعدادا لعيد الأضحى، وتضمنت ضخ كميات كبيرة ومتنوعة من اللحوم ومنها لحم الكندوز الطازج بسعر 60 جنيها للكيلو، وبلغت الكميات 4 آلاف ذبيحة، ولحم بتلو بسعر 80 جنيها للكيلو وإجمالى 1500 ذبيحة.

وأضاف محمود فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تم ضخ اللحم  الضانى البلدى بسعر 75 جنيها، واللحم الضانى السودانى بسعر 55 جنيها للكيلو، واللحم الضانى المجمد يتراوح من 43 إلى 52 جنيها للكيلو، ولحم مجمد برازيلى بسعر 40 جنيها، كما تم ضخ دواجن مجمدة بسعر 20 جنيها للواحدة، كذلك الدواجن الحية بسعر يتراوح من 38 إلى 40 جنيها.

وأشار إلى أن هناك كثافة كبيرة من المعروض من اللحوم لسداد احتياجات المواطنين بأى كميات مطلوبة ، وليس هناك أى حدود لطلبات المواطنين، ومن حق أيا منهم الحصول على كافة طلباته، موضحا أن فترة العمل بفروع النيل المنتشرة فى مختلف المناطق بالقاهرة تستمر من 9 صباحا وحتى 10 مساء، كما أن الاجازات ملغية والعمل مستمر أيام الجمعة.


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