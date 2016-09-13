خادم الحرمين: ماضون في الدفاع عن ديننا ووطننا ومقدراتنا

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية -حفظه الله- في الديوان الملكي بقصر منى أمس، أصحاب السمو الملكي الأمراء، وسماحة مفتي عام المملكة، وأصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ، وكبار المدعوين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأصحاب المعالي الوزراء، وقادة القطاعات العسكرية المشاركة في حج هذا العام، وقادة الأسرة الكشفية في المملكة المشاركة في الحج، الذين قدموا للسلام عليه -رعاه الله- وتهنئته بعيد الأضحى المبارك.

وبدئ حفل الاستقبال بآيات بينات من القرآن الكريم.

ماضون على ما سار عليه الآباء والأجداد دفاعاً عن ديننا ووطننا ومقدراتنا

ثم ألقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- الكلمة التالية:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

إخواني وأبنائي منسوبي جميع القطاعات العسكرية

أيها الإخوة الحضور

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

أهنئكم وأهنئ إخواني وأبنائي المواطنين والمواطنات وحجاج بيت الله الحرام بعيد الأضحى المبارك، أعاده الله على بلادنا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، وكل عام وأنتم بخير.

الملك سلمان مخاطباً العسكريين: وطنكم يقدر ما تقومون به من أعمال جليلة وتضحيات كبيرة

إخواني وأبنائي العسكريين:

أشكركم جميعاً نظير ما تقومون به من جهود عظيمة في خدمة حجاج بيت الله الحرام، ونحن نشرف جميعاً بخدمة ضيوف الرحمن، والسهر على راحتهم، ونبذل الغالي والنفيس في سبيل توفير أسباب الراحة والطمأنينة لهم ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.

أيها الإخوة:

إن وطنكم يقدر ما تقومون به من أعمال جليلة، وتضحيات كبيرة، في سبيل الذود عنه، وحماية ثغوره، وهي محل فخرنا واعتزازنا، ونسأل الله أن يمدكم بعونه ونصره، ويبارك في جهودكم، ونحن ماضون بعون الله تعالى على ما سار عليه الآباء والأجداد دفاعاً عن ديننا ووطننا ومقدراتنا.

نستذكر أبطالنا الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم دفاعاً عن دينهم ووطنهم

أيها الأخوة:

في هذا اليوم نستذكر أبطالنا الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم دفاعاً عن دينهم ووطنهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهم ويرحمهم، وأن يعلي منازلهم في جنات النعيم، وأن يمن على أبنائنا المصابين بالشفاء العاجل، كما نسأله جلت قدرته أن يحفظ بلادنا، ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، إنه سميع مجيب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وقد ألقى مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية للحج الفريق عثمان بن ناصر المحرج كلمة القطاعات العسكرية المشاركة في الحج رحب فيها بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله-، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وأصحاب السمو، وسماحة مفتي عام المملكة، وأصحاب الفضيلة، والمعالي، والسعادة.

وقال: "الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات والشكر له عز وجل أن شرفكم يا سيدي بخدمة الحرمين الشريفين ورعاية قاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار وهو شرف توارثه ولاة أمر هذه البلاد المباركة منذ تأسيسها على يد الموحد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله-، كما أشكره تعالى أن شرف أبناءكم رجال الأمن كافة ومنسوبي الجهات المشاركة في أعمال الحج بتنفيذ توجيهاتكم السامية تجاه خدمة ضيوف الرحمن، وتيسير أدائهم لشعائر هذا الركن العظيم من أركان الإسلام بكل يسر وسهولة وتوفير الأمن والسكينة والاطمئنان لهم كي يؤدوا نسكهم ويعودوا إلى أوطانهم سالمين غانمين بحول الله وقدرته".

ورفع رئيس اللجنة الأمنية للحج إلى مقام خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- أسمى آيات التهاني والتبريكات وصادق مشاعر الولاء والإجلال باسمه وباسم أبنائه رجال الأمن وزملائهم من كافة القطاعات العسكرية المشاركين في منظومة الحج الأمنية، وقوات أمن الحج بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعياً الله أن يعيده عليه -أيده الله- وعلى عموم أبناء وطننا الغالي، وأمتنا الإسلامية بالخير والعزة والنصر والتمكين.

وأضاف الفريق المحرج: "سيدي لقد عملت كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية المشاركة في مهمة الحج لهذا العام وفق خطط أمنية ووقائية شاملة لتنفيذ هذه الخطط بمستوى رفيع من الجودة والاتقان الذي يتطلبه أداء هذه المهمات الرامية إلى توفير الأمن والسلامة والاطمئنان لضيوف الرحمن على النحو الذي يتطلع إليه مقامكم الكريم".

وأكد مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية للحج الفريق عثمان بن ناصر المحرج أن ما تحقق من إنجاز لخطط هذا العام هو بفضل قيادة خادم الحرمين الشريفين الحكيمة والمتابعة المستمرة والدائمة، والإشراف المباشر من لدن صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، وما حظي به القائمون بهذه المهمة السامية من صاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية من دعم وتوجيه مستمر، ومتابعة ميدانية من لدن سموه مما كان له الأثر في بلوغ ما تحقق من نجاح للخطط التنفيذية لحج هذا العام، والشكر موصول لصاحب السمو الملكي أمير منطقة المدينة المنورة الذي تابع تنفيذ خطة أمن الحج وخدمة ضيوف الرحمن في طيبة الطيبة.

وقال: "وفي هذا المقام نذكر يا سيدي بكل فخر واعتزاز وتقدير تضحيات شهداء الواجب من أبنائكم رجال القطاعات العسكرية في وزارات (الداخلية، والحرس الوطني، والدفاع) الذين استشهدوا دفاعا عن دينهم ووطنهم ومواطنيهم، كما نسأل الله العلي القدير أن يحفظ إخواننا المرابطين على حدود وطننا العزيز وأن يجعل النصر والتوفيق حليفهم في أداء ما شرفهم الله به من رسالة عظيمة وواجب وطني كبير.

وفي ختام كلمته رفع مدير الأمن العام إلى مقام خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان باسمه ونيابة عن أبنائه من كافة القطاعات الأمنية والعسكرية المشاركة في أعمال حج هذا العام، على ما يجدونه من دعم واهتمام ورعاية أبوية صادقة، مجددين العهد أمام الله ثم أمامكم بصدق الولاء والوفاء والطاعة لله سبحانه وتعالى ثم لولاة أمرنا باذلين أقصى الجهود في تنفيذ مهماتنا الأمنية بكل أمانة وإخلاص، سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وأن يمد في عمره -أيده الله- ويؤيده بنصره، وأن يحفظ سمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد، وأن يحفظ الأسرة المالكة، ووطننا الغالي وأبناءه الأوفياء المخلصين، وكل عام ووطننا قيادة وشعباً بخير وعزة ورفعة وسؤدد.

بعد ذلك ألقى الرائد مشعل الحارثي قصيدة شعرية بهذه المناسبة.

عقب ذلك تشرف الجميع بالسلام على خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-.

وفي ختام حفل الاستقبال تناول الجميع طعام الغداء مع خادم الحرمين الشريفين.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، وصاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير خالد بن سعد بن فهد، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، وصاحب السمو الأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي وكيل الحرس الوطني للقطاع الغربي، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة للشؤون الأمنية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار سمو وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير نواف بن نايف بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن سلمان بن عبدالعزيز.

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