ولي ولي العهد يؤدي صلاة «الأضحى» في الحد الجنوبي

أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صلاة عيد الأضحى المبارك مع منسوبي القوات المسلحة وقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن في الحد الجنوبي بجازان.

وعقب الصلاة تبادل سمو ولي ولي العهد وضباط وأفراد القوات المسلحة وقوات التحالف التهاني بحلول عيد الأضحى المبارك، ناقلاً لهم تحيات وتهاني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقد تناول سمو وزير الدفاع وجبة إفطار عيد الأضحى المبارك مع الضباط والأفراد.

كما رأس سموه اجتماعا ناقش فيه مع قادة الوحدات الموقف العملياتي، ومن ثم قدم لسموه إيجاز عن الموقف الراهن في منطقة المسؤولية.

حضر الاجتماع رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبدالرحمن البنيان والمستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع فهد العيسى وقائد المنطقة الجنوبية اللواء ركن عبدالله القفاري والمستشار العسكري لسمو وزير الدفاع اللواء ركن أحمد عسيري وعدد من المسؤولين.

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