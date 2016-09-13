أمير الرياض يؤدي صلاة العيد ويستقبل المهنئين

أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض صلاة عيد الأضحى المبارك مع جموع المصلين في جامع الإمام تركي بن عبدالله.

وأم الصلاة عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، الذي استهل خطبته بالحمد والثناء لله عز وجل على ما يسره لعباده من حج بيته العتيق في أمن وأمان واطمئنان، مشيراً إلى فضل يوم النحر الذي يتقرب فيه المسلمون بأضاحيهم إلى الله بتحقيق التوحيد الخالص له سبحانه وتعالى وإتباعاً لسنة الخليلين إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام .

ودعا آل الشيخ إلى تقوى الله عزَّ وجلَّ في السر والعلن والعمل على الطاعة واجتناب المنهي عنه.

وختم خطبته بدعاء الله تعالى أن يحفظ بلادنا من شر الأشرار وكيد الكائدين وأن يديمها على عز بدين الإسلام تحت راية التوحيد وأن يحفظ بلاد المسلمين من كل شر .

وأدى الصلاة مع سموه، صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وصاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف ، وصاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن مشاري ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز وعدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء .

كما أدى الصلاة وكيل إمارة منطقة الرير ياض عبدالله بن مجدوع القرني، والمستشار الخاص المشرف العام على مكتب سمو أممنطقة الرياض سحمي بن شويمي بن فويز، وأمين منطقة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، وعدد من أصحاب الفضيلة وأصحاب المعالي وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين بمنطقة الرياض. ‏

سموه تقدم المصلين بجامع الإمام تركي

الأمير فيصل بن بندر متلقياً التهاني بمناسبة العيد بجامع الإمام تركي

أصحاب السمو الأمراء خلال أدائهم صلاة العيد (عدسة / حسن المباركي)