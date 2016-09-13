تنظيم الحشود في صعيد عرفات يبهر حجاج أوروبا

عبر 80 حاجاً أوروبياً عن سعادتهم الغامرة بالوقوف على صعيد عرفات لأول مرة في حياتهم لاهجين بالحمد والثناء منبهرين بجموع المسلمين التي جاءت من كل بقاع الدنيا لتشكل أكبر حشد بشري وبتنظيم مثالي يشهده العالم كل عام.

كما أثنوا على الجهود الضخمة التي تبذلها المملكة في خدمة ضيوف الرحمن في هذا اليوم العظيم.

ويتكون حجاج أوروبا من النخب المثقفة والدعاة ومسؤولي الجمعيات الشبابية والخيرية وأساتذة الجامعات والباحثين الإسلاميين، وغيرهم الذين ضمهم برنامج الندوة العالمية للشباب الإسلامي لاستضافة الحجيج لهذا العام.