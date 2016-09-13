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«الكهربائي الطائر».. فرق مدربة لاختراق حشود الحجيج ومواجهة الطوارئ

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كأنك تسكن معنا بالمخيم، كيف وصلتم بهذه السرعة وسط كل هذا الزحام؟!"..

يتساءل أحد حجاج بيت الله الحرام مندهشاً من قدرة أحد مهندسي الشركة للكهرباء على الوصول مع زملائه الفنيين إلى موقع عطل طارئ بسبب توصيله خطأ من أحد المسؤولين عن المخيم بمشعر منى، حيث تم إصلاحها خلال أقل من عشر دقائق، فيما انتشر عدد آخر من الفنيين بالمخيم للكشف عن كافة مصادر التغذية والتأكد من سلامتها وموثوقيتها.

يتحدث لـ"الرياض" الفني عبدالرحمن المنجومي، أنه يتم رصد بعض الأعطال بشكل آلي خلال ثوان معدودة من قبل أجهزة التحكم والرصد عن بعد، فيما يتم رصد البعض الآخر عبر البلاغات المعتادة، وخلال لحظات يقوم مركز التحكم الرئيسي بالتواصل مع الفرقة الفنية الأقرب لنقطة العطل، حيث يكون الفريق على أهبة الاستعداد طوال الوقت للانطلاق خلال أقل من دقيقة بحد أقصى.

وبين المنجومي أن فجميع الفرق مدربة ولديها خبرات متراكمة على اختراق الحشود بشكل آمن لسرعة الوصول إلى مواقع الأعطال، وأن انطلاق الفرقة الفنية إلى الموقع يتم عبر أجهزة لاسلكية مرتبطة بالأقمار الصناعية بالمعلومات الخاصة بالعطل، والتي رصدها مركز التحكم عبر أجهزة حديثة، أو ما تم الحصول عليه من معلومات من قبل المبلغ، ليكون لدى فريق العمل صورة متكاملة قبل الوصول إلى الموقع لسرعة التعامل مع العطل واصلاحه في وقت قياسي.

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