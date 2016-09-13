رجال الأمن يسطرون أروع المواقف الإنسانية في الحج

احتضن مشعر منى حجاج بيت الله الحرام بعد أن أتمو أداء مناسكهم، وسط خدمات متكاملة ومنظمة ساهمت في تحركات ضيوف الرحمن بيسر وسهولة.

"الرياض" رصدت خلال جولتها انسيابية الحركة في المشاعر المقدسة وسهولة التنقل، بالإضافة إلى سهولة رمي الجمرات، ثم الانتقال إلى الحرم المكي لأداء طواف الإفاضة بكل يسر وسهولة.

رجل أمن يرش الماء البارد على حاج بجسر الجمرات

.. وآخر يمكن حاجة مسنة من رمي الجمرات

رجل أمن يغسل رجل حاج

إرشاد الحاج بجسر الجمرات من مهمات رجال الأمن

رجلا أمن يساعدان عجوزاً على كرسي متحرك في رمي الجمرات

.. وآخر يساعد امرأة مسنة أثناء رميها للجمرات

رجال الأمن من مختلف القطاعات يتشرفون بخدمة ضيوف الرحمن