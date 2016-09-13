الأمير محمد بن نايف يتبادل التهنئة بالعيد مع قادة ونواب عدد من الدول

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اتصالاً هاتفياً أمس بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية هنأه فيه بحلول عيد الأضحى المبارك.

وأعرب فخامة الرئيس اليمني عن شكره وتقديره لسمو ولي العهد على تهنئته بهذه المناسبة السعيدة، سائلين المولى تبارك وتعالى أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين الإسلامية والعربية بالتمكين والسؤدد.

من جهته، تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفياً أمس من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر هنأه خلاله بعيد الأضحى المبارك.

وعبّر سمو ولي العهد عن شكره وتقديره لسمو أمير دولة قطر الشقيقة على تهنئته بهذه المناسبة السعيدة، مبتهلاً إلى الله أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية بالنّصر والتمكين.

كما تلقى سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أمس اتصالا هاتفياً من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين هنأه خلاله بعيد الأضحى المبارك. وقد بادله سمو ولي العهد التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، سائلا الله تعالى أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية بالازدهار والنماء. وتلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف، اتصالاً هاتفياً أمس من صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح نائب أمير دولة الكويت ولي العهد هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك. وبادله سمو ولي العهد التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، داعين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير واليُمن والمسرات.